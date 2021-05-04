تخريج 100 قيادي وقيادية ينتمون لـ 73 منشأة بالقطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتخريج الدفعة السابعة من أكاديمية هدف للقيادة، التي تضم 100 قيادي وقيادية سعودية ينتمون لـ 73 منشأة في القطاع الخاص.

وأوضح مدير عام (هدف) تركي الجعويني أن مسيرة الخريجين البالغ عددهم 100 قيادي وقيادية منهم 71 شابا و 29 شابة، ينتمون لـ 73 منشأة في القطاع الخاص حظت بمراحل خاضوا خلالها تجارب وأساسيات القيادة وروح الفريق الواحد.

وأكد أن اجتياز الخريجين متطلبات البرنامج ومشروع التخرج بكل كفاءة واقتدار وبإشراف محكمين من داخل الصندوق ومن جهات شريكة في الأكاديمية مؤشر مميز بأن لدى كل واحد منهم طموحا للإنجاز في سوق العمل، مشيرا إلى أن برنامج أكاديمية (هدف) للقيادة يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في تأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية، لرفع نسب التوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي، مثمنا مبادرة المنشآت بترشيحها منسوبيها للالتحاق بالأكاديمية والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات، ومن المحتويات التعليمية للبرنامج التدريبي، مبينا أن إجمالي من تخرجوا من الأكاديمية حتى الآن 945 خريجا وخريجة منهم 696 شابا و249 شابة.

ولفت مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات الدكتور فهد الشهراني إلى أنه وبالرغم من استمرار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، إلا أنها لم تضعف همة المتدربين والمتدربات بل زادهم ذلك إصرارا على تخطي الصعاب والتحديات طيلة فترة البرنامج.

