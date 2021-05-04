شكرا لقرائتكم خبر مناولة الحاويات بالربع الأول الأعلى في تاريخ الموانئ السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل إجمالي أعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية خلال الربع الأول لعام 2021، زيادة بنسبة 16.18%، بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، الذي يعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة.

كما سجلت الموانئ السعودية ارتفاعا استثنائيا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت 41.36 %، بواقع 1.3 مليون حاوية قياسية، والقادمة عبر 2.973 سفينة، بنسبة زيادة 5 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول ارتفاعا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة 0.82% بواقع 68 مليون طن، كما حققت ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة 213%، بواقع 797 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ عدد الركاب 151 ألف راكبا، وبلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 218 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 6 ملايين طن.

ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات النوعية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وفق رؤية المملكة 2030، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

الموانئ السعودية خلال الربع الأول 2021

حاويات المناولة

العدد 2.5 مليون حاوية قياسية

الزيادة 16.18%

حاويات المسافنة:

العدد 1.3 مليون حاوية قياسية

الزيادة 41.36 %