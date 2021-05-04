شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» توجه المولات بتمديد ساعات العمل تجنبا للازدحام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة التجارة عموم المستهلكين على التسوق في أوقات مختلفة (خارج وقت الذروة)، لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس ( كورونا ).

وأكدت الوزارة أن التسوق (خارج وقت الذروة) يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة (الكاشير)، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، مشيرة إلى أنها قد وجهت المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.

وتكثف الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولاتها الرقابية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك التي تتركز على المحال التجارية ومحطات الوقود في الطرق السريعة ومتاجر الذهب

والمجوهرات، ومنافذ بيع الحلويات والملابس في جميع مناطق المملكة، التي يرتادها المستهلكون بكثرة خلال هذه الفترة.

وتهدف الجولات لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تزداد هذه الفترة.

في سياق متصل نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24.7 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا).

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 812 مخالفة فورية .

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية:

الفترة: الأسبوع الماضي

تنفيذ24,737 زيارة

ضبط812 مخالفة فورية