شكرا لقرائتكم خبر شركة سعودية تبني أكبر مشروع لطاقة الرياح في آسيا الوسطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف، زيادة أوجه التعاون في مجالات الطاقة والشراكة لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وحضر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وساردور أومورزاكوف، ووزير الطاقة الأوزبكي أليشير سلطانوف، توقيع شركة (أكوا باور) اتفاقية مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والطاقة بأوزبكستان، تتولى بموجبها الشركة السعودية تنفيذ وتطوير وبناء وتشغيل مشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.500 ميجاوات بمنطقة كاراكالباكستان الأوزبكية، لتصبح المحطة عند تشغيلها الأكبر من نوعها في منطقة آسيا الوسطى، وإحدى أكبر محطات طاقة الرياح على مستوى العالم.

وقال وزير الطاقة الأوزبكي أليشير سلطانوف «بوصفنا دولة منتجة للطاقة، فإننا في أوزبكستان نتعلم كثيرا من شركائنا في الشرق الأوسط، ولا سيما في السعودية، في سعينا إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون». وأضاف «مشروع أكواباور سيسهم إسهاما كبيرا في خطتنا لتوليد 25% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030».

ويعكس تولي شركة سعودية مهمة تنفيذ وتطوير وبناء وتشغيل محطة تعتبر الأكبر من نوعها في منطقة آسيا الوسطى، ريادة المملكة في مجال الطاقة بشكل عام، وقدرتها على تطوير الإمكانيات الفنية والبشرية للشركات السعودية في مجال الطاقة المتجددة على وجه خاص.

توسيع التعاون الدولي

ووقع الاتفاقية المدير العام التنفيذي في إدارة تطوير الأعمال في شركة أكوا باور إياد العمري، وعن الجانب الأوزبكي نائب وزير الطاقة شيرزود خوجاييف، ، ونائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شكرات فافاييف.

وحضر التوقيع رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، وعدد من المسؤولين في الجانبين السعودي والأوزبكي.

وقال أبونيان «محطة طاقة الرياح التي سيتم إنشاؤها بمنطقة كاراكالباكستان ستعزز من توسيع نطاق تعاوننا الدولي وشراكتنا المستمرة مع الحكومة الأوزبكية بهدف تسريع عملية التحول بقطاع الطاقة في أوزبكستان. ويعد هذا المشروع إضافة نوعية جديدة لسجل إنجازاتنا في أوزبكستان، ويرسخ التزام أكوا باور تجاه الأسواق عالية النمو، ومن بينها السوق الأوزبكية، لتمكينها من تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة».

خدمة 4 ملايين وحدة

ومن المتوقع أن يلبي المشروع احتياجات الطاقة لما يقرب من 4 ملايين وحدة سكنية، وخفض نحو 2.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، ليسهم بشكل مباشر في أهداف الحكومة الرامية إلى توليد 30% من احتياجات الطاقة في أوزبكستان من مصادر متجددة بحلول 2030.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية الجديدة في أعقاب توقيع اتفاقيات شراء طاقة وأخرى استثمارية لمشروعي إنتاج طاقة رياح في بخارى ونافوي، في وقت سابق من العام الجاري، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.000 ميجاوات. كما تعمل (أكوا باور) على إنشاء محطة طاقة عالية الكفاءة تعمل بتقنية الغاز لإنتاج 1.500 ميجاوات في منطقة سيرداريا.