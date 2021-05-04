ساما توافق على منتج تأميني لسفر السعوديين يغطي «كوفيد-19 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق البنك المركزي السعودي (ساما) للشركة التعاونیة للتأمین على تقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة شاملا تغطية مخاطر فيروس (كوفيد 19) بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية.

وأوضحت الشركة التعاونیة في بيان لها على موقع تداول أمس أنها استلمت في تاریخ 3 مايو 2021، موافقة البنك المركزي السعودي النهائية وذلك لتقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة شاملا تغطية مخاطر فايروس (كوفيد 19).

وذكرت أن تقديم المنتج سيتم بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم بيع المنتج من خلال الشركة التعاونية للتأمين.