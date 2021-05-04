شكرا لقرائتكم خبر 3 مليارات قيمة صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوسعت الوزارة في خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، مؤخرا، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
خدمة الإفراغ العقاري
- الفترة: فبراير 2020 ـ مايو 2021
- عدد المستفيدين 65 ألفا
- قيمة الصفقات 3 مليارات ريال
3 بنوك تقدم الخدمة:
- مصرف الإنماء
- مصرف الراجحي
- البنك الأهلي السعودي
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مليارات قيمة صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.