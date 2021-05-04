3 مليارات قيمة صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني منذ فبراير 2020 وحتى أمس بلغ أكثر من 65 ألف مستفيد، فيما بلغت قيمة الصفقات نحو ثلاثة مليارات ريال. وأضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني عبر بوابة ناجز Najiz.sa، مكنت المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة. وبينت (العدل)، أن شروط وأحكام الخدمة تتمثل في تعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية، كما يتم إلغاء العملية الكترونيا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام. وتوسعت الوزارة في خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، مؤخرا، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي. خدمة الإفراغ العقاري





الفترة: فبراير 2020 ـ مايو 2021



عدد المستفيدين 65 ألفا



قيمة الصفقات 3 مليارات ريال



3 بنوك تقدم الخدمة:



مصرف الإنماء



مصرف الراجحي



البنك الأهلي السعودي



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