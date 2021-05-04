إضافة تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لغير السعوديين القادمين للمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي التعاوني، عن إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين.

وأوضح المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، في بيان لهما أنه تم تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة، والزيارة، والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشارا إلى أن إضافة هذه التغطية تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة. وذلك حرصا على سلامة الجميع، وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.

ويأمل البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، سلامة الجميع وتمتعهم بالصحة والعافية.

تغطية مخاطر الإصابة بكورونا

خاص بغير السعوديين القادمين للمملكة لغرض:







السياحة



الزيارة



العمرة



الهدف:





توفير الرعاية للحالات التي تتعرض للإصابة



ضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية



توفر التغطية:

تكاليف العلاج

تكاليف الحجر الصحي

تكاليف الإخلاء الطبي