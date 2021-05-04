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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشهادة المهنية في (أساسيات المصرفية الإسلامية) بالتعاون مع شعبة المالية الإسلامية بالبنك المركزي السعودي.

وأوضحت الأكاديمية المالية أن اختبار الشهادة المهنية لأساسيات المصرفية الإسلامية يستهدف كل من يعمل في إحدى إدارات المصارف التي تقدم خدمات ومنتجات مالية إسلامية، أو تقوم بالإشراف عليها أو متابعتها كإدارة تطوير المنتجات، وإدارة الائتمان، والأمانة الشرعية، والتدقيق الشرعي، والالتزام الشرعي ومن في حكمهم.

كما يشترط على المتقدم للاختبار كفرد مستقل أن يكون سعودي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي أو ممن يعاملون معاملة المواطنين حسب نظام مكتب العمل.

ويعد اختبار الشهادة المهنية لأساسيات المصرفية الإسلامية أحد أدوات القياس المسهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من القدرات والمعارف لدى العاملين في مجال المصرفية الإسلامية، حيث يشمل عددا من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بالشريعة الإسلامية وعلاقتها بالقطاع المالي.