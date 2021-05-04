شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 4% محققة أكبر مكاسب يومية منذ فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئسية ليحقق المعدن النفيس أكبر مكاسب يومية بالدولار والنسبة المئوية منذ فبراير/شباط الماضي.



ورغم سيطرة بعض الدول على جائحة كورونا، لا تزال الهند استثناء من ذلك حيث تواجه الدولة الآسيوية تسارعا في وتيرة الإصابات والوفيات بشكل كبير وسط انهيار في النظام الصحي.



وكشفت بيانات معهد التوريدات "آي إس إم" عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 60.7 نقطة في أبريل/نيسان مقارنة بالقراءة 64.7 نقطة في مارس/آذار، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 65 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، قفزت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز عند التسوية بنسبة 4.2% أو ما يعادل 1.09 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 26.96 دولار للأوقية.