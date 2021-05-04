شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بأكثر من 1% بسبب انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي دفع المعدن النفيس قرب حاجز 1800 دولار مجددا.



وفي ظل سيطرة بعض الدول على جائحة كورونا، لا تزال الهند استثناء من ذلك حيث تواجه الدولة الآسيوية تسارعا في وتيرة الإصابات والوفيات بشكل كبير وسط انهيار في النظام الصحي.



وبحسب بيانات معهد التوريدات "آي إس إم"، انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 60.7 نقطة في أبريل/نيسان مقارنة بالقراءة 64.7 نقطة في مارس/آذار، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 65 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.4% أو ما يعادل 24.10 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1791.8 دولار للأوقية.