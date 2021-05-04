شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين بعد تراجعها في وقت سابق بالجلسة متأثرة بالمخاوف حيال تفاقم جائحة كورونا في الهند، لكن الخام تلقى دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في ظل التفاؤل المستمر بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا نتيجة السيطرة على وتيرة تفشي المرض من خلال توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة للمرض وتطبيق قيود إغلاق في بعض الدولار.



لكن الهند استثناء من ذلك حيث تواجه الدولة الآسيوية تسارعا في وتيرة الإصابات والوفيات بشكل كبير وسط انهيار في النظام الصحي.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 64.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% إلى 67.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.