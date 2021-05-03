شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة» (ADQ) تسعى لمضاعفة أعمالها خلال 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة «ADQ»، إن الشركة بصدد ضخ مزيد من الأموال على استثمارات جديدة خلال السنة الحالية وعلى مدار ال5 سنوات المقبلة.

وأوضح خلال لقاء خاص مع «بلومبيرج» أن شركته التي تمكنت من جمع 110 مليارات دولار من الأصول منذ تأسيسها في عام 2018، بما في ذلك حصة بنسبة 45% في «لويس دريفوس كومباني»: «سيندهش الناس من مدى قدرتنا على ضخ الاستثمارات في القطاعات التي نعمل فيها». وبرزت شركة «القابضة» سريعاً باعتبارها رافعة لتنويع استثمارات حكومة أبوظبي، وعلى الرغم من أن السويدي لم يحدد حجم الشركة، ولكنه أشار إلى أن تقديرات معهد صناديق الثروة العالمي التي تُقدر الشركة ب110 مليارات دولار ليست بعيدة عن الحجم الحقيقي للشركة. وأضاف أن حجم الشركة من المتوقع أن يتضاعف في غضون سبع إلى عشر سنوات.

ولدى «القابضة» حالياً 120 موظفاً، من بينهم 60 أو 70 موظفاً يشاركون بشكل مباشر في استثمارات الصندوق. وقال السويدي إن مهمة الشركة تكمن في تعزيز قيمة أصول الدولة بكل السبل المتاحة.

وانضمت الشركة سريعاً إلى صفوف أكبر 20 صندوقاً سيادياً في العالم، وهي الآن ثالث أكبر صندوق في دولة الإمارات، بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية. (بلومبيرج)