شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف دولار شهرياً للحصول على منزل فخم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت دراسة حديث صادرة عن شركة «نايت فرانك» للاستشارات إن مدينة دبي تقدم للمستأجرين السكنيين أعلى قيمة مقابل المال من خلال توفير شقق سكنية أكبر مساحة، وذلك بالمقارنة مع وجهات عالمية أخرى.

وفي هذه الأيام، يمكنك إنفاق 10 آلاف دولار شهرياً للحصول على منزل فخم في دبي بمساحة 4800 قدم مربعة، وذلك بالمقارنة مع شقة بمساحة 1500 قدم مربعة فقط في هونج كونج، والتي تعتبر أغلى سوق للعقارات في العالم، وفقاً لتقرير العقارات الفاخرة للربع الأول من عام 2021 والصادر عن «نايت فرانك».

وقبل خمس أو ست سنوات فقط، كانت دبي توفر حوالي ألفي قدم مربع من المساحات السكنية في مقابل 10 آلاف دولار، ولكن مع ارتفاع العرض، أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الإيجارات.

وتستند المقارنة بين المدن على متوسط أسعار الشقق السكنية الفاخرة المكونة من ثلاث غرف في موقع حيوي، وعلى الرغم من انخفاض الإيجارات الرئيسية منذ الجائحة، إلا أن نيويورك لا تزال ثاني أغلى سوق، حيث توفر 2250 قدماً مربعة في مقابل 10 آلاف دولار شهرياً، في حين حلت سنغافورة في المركز الثالث، ولندن في المركز الرابع وسيدني في المركز الخامس.

وأوضحت نايت فرانك أن دبي ومدريد تقدمان أفضل قيمة وأكبر مساحة إيجارية في مقابل 10 آلاف دولار شهرياً (4800 قدم مربعة و5000 قدم مربعة على التوالي).