شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل 1.26 مليون سائح دولي في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تواصل النشاط السياحي في دبي خلال الربع الأول من عام 2021، لتستقبل فنادقها نحو 1.26 مليون سائح دولي، منهم 450 ألف سائح دولي في شهر مارس/ آذار 2021، حسب إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وبلغ عدد ليالي إقامة النزلاء في فنادق المدينة «الغرف المحجوزة» من يناير/ كانون الثاني، حتى مارس/ آذار 2021 نحو 7.19 مليون ليلة فندقية مقارنة مع 7.68 ليلة في الفترة المقابلة من عام 2020، وارتفع متوسط الإقامة إلى 5.1 ليلة من 3.7 ليلة في 2020.

سجلت فنادق المدينة مستويات إشغال مرتفعة خلال الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى 64%، مقارنة مع 69% في الفترة المقابلة من عام 2020، مدفوعة بتسجيل إشغالات مرتفعة للشقق الفندقية المتوسطة والتي بلغت 83%، ثم الشقق الفندقية الفاخرة 75%، ثم الفنادق من فئات 1و3 نجوم بنسبة 67%، والفنادق 4 نجوم 63%، والفنادق 5 نجوم 54%.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، فقد أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن جنوب آسيا حلت في المركز الأول، بعد أن استحوذت على 31% من إجمالي الزوار، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة (أوروبا الشرقية) بنسبة 20%، ثم أوروبا الغربية 17%، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11%، ثم إفريقيا 9%، والأميركتان 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ودول مجلس التعاون الخليجي 3%، وأخيراً 1% لمنطقة أستراليا.

الهند في الصدارة

وحافظت الهند على صدارة قائمة الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 320 ألف زائر، ثم جاءت روسيا في المركز الثاني بنحو 99 ألف زائر، ثم فرنسا ب 46 ألف زائر، ثم مصر 41 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة 40 ألف زائر. وجاءت باكستان في المركز السادس بنحو 40 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 39 ألف زائر، ثم أوكرانيا ب 34 ألف زائر، وكازاخستان 32 ألف زائر، وألمانيا 30 ألف زائر. واستمر معدل الأسعار اليومية في التراجع في الربع الأول 2021 ليصل إلى 394 درهماً، مقارنة مع 442 درهماً في 2020، ما دفع بالعائد للتراجع إلى 251 درهماً بعدما وصل إلى 307 دراهم في الفترة المقابلة من عام 2020.

المنشآت الفندقية

وتراجع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية في دبي بنهاية مارس 2021 بنسبة 4% إلى 712 منشأة فندقية، مقارنة مع 745 منشأة بنهاية مارس 2020، إلا أن الطاقة الاستيعابية من الغرف والوحدات الفندقية استقرت عند 127244غرفة مقارنة مع 127865 غرفة بنهاية مارس 2020.