شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع خسائره عقب بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط عزوف من المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن والإقبال على أصول المخاطرة، ووسعت العملة الأمريكية خسائرها عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



كانت "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"تسلا" و"فيسبوك" قد أعلنت جميعها عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع عن الربع السنوي الأول من عام 2021.



كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي عن قراره بتثبيت الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير.



وفي ظل سيطرة بعض الدول على جائحة كورونا، لا تزال الهند استثناء من ذلك حيث تواجه الدولة الآسيوية تسارعا في وتيرة الإصابات والوفيات بشكل كبير وسط انهيار في النظام الصحي.



وبحسب بيانات معهد التوريدات "آي إس إم"، انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 60.7 نقطة في أبريل/نيسان مقارنة بالقراءة 64.7 نقطة في مارس/آذار، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 65 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.