شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب هاوس» يستعد لبث خدماته على أندرويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد تطبيق المناقشات الصوتية «كلوب هاوس» لإطلاق إصدار جديد مخصص لنظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، بعد أن حقق انتشاراً على هواتف آيفون.

ويأتي إعلان كلوب هاوس في وقت اشتدت فيه المنافسة على سوق خدمات المناقشات الصوتية، حيث ظهر العديد من المنافسين أمامه على نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، حيث أطلقت «تويتر» خدمة مشابهة تدعى «spaces»، الشهر الماضي، كذلك أطلقت تليجرام خدمة للمناقشات الصوتية «فويس شات».

كما أطلقت شبكة فيسبوك الشهر الماضي، العديد من الخدمات الصوتية المميزة، وكان من ضمنها نسخة من خدمتها «Rooms» للمحادثات الجماعية، بحيث تعتمد على الصوت فقط، بمزايا تجعلها منافساً قوياً لكلوب هاوس، خاصة أن تلك الميزة متوفرة لمستخدمي فيسبوك وماسنجر على حد سواء.