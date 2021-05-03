23.4 مليون درهم أرباح «سوق دبي المالي» خلال الربع الأول

عيسى كاظم: ارتفاع قيمة التداول 8.3% إلى 15.4 مليار درهم

%46 حصة الأجانب من التداول و18.3% ملكيتهم من القيمة السوقية

160.5 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي محصلة شراء

اعتماد «ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة» و«آلية الاستقرار السعري»



دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس الاثنين، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2021، حيث حققت أرباحاً صافيةً قدرها 23.4 مليون درهم بانخفاض نسبته 33% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2020 والبالغة 34.7 مليون درهم.

وقد انخفض إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة بنسبة 17% إلى 73.4 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 88.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020. وتوزعت الإيرادات بواقع 45.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و27.8 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. وبلغت نفقات التشغيل 50 مليون درهم مقابل 53.5 مليون درهم.

طابع إيجابي

وتعليقاً على أبرز تطورات الربع الأول 2021، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «حافظت مؤشرات الأداء في سوق دبي المالي على طابعها الإيجابي خلال الربع الأول من العام 2021، استمراراً للمسار الذي اتخذته خلال العام 2020، رغم ما أحاط بالأسواق العالمية من تحديات وما شهدته من تقلبات نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وتبعاً لذلك، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 8.3% إلى 15.4 مليار درهم خلال الربع الأول مقابل 14.2 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي. واجتذب السوق 848 مستثمراً جديداً، بينهم 134 مؤسسة استثمارية، بما يعكس جاذبيته المتواصلة للمستثمرين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية مارس 2021 إلى847,277 مستثمراً ينتمون إلى 207 جنسيات. وعلاوة على ذلك، فقد حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الملفت في السوق، واستحوذوا على 46% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.3% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية مارس 2021. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق 160.5 مليون درهم».

تنويع المنتجات

وأوضح عيسى كاظم أن سوق دبي المالي كثف خلال الربع الأول من العام 2021 جهوده لتنفيذ خططه الاستراتيجية الرامية إلى تنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية جديدة لقاعدته المتنامية من المستثمرين، وذلك بإدراج أول صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق وهو صندوق «المال كابيتال ريت»، وكذلك إدراج صندوق استثماري جديد للمؤشرات المتداولة وهو صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس»، الذي يعد الإدراج الثاني من نوعه من قبل الشركة في السوق.

وأضاف: نحن نعمل على ترسيخ مكانة سوق دبي المالي كبوابة رئيسية للاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص، إذ يعد السوق حالياً من بين أكثر الأسواق الإقليمية توفيراً لمنتجات مالية متنوعة بما في ذلك الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها. ويتحرك السوق بقوة نحو توسعة نطاق تلك الفرص وإضافة المزيد من المنتجات في المرحلة المقبلة بما يمنح المستثمرين بدائل متنوعة ومرونة عالية في إدارة محافظهم الاستثمارية.

وأشار عيسى كاظم إلى أن السوق واصل خلال الربع الأول أيضاً جهوده الرامية إلى تعزيز بنيته التنظيمية من خلال اعتماد مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة ومن بينها «ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة»، التي استكمل من خلالها كافة استعداداته لاستقبال اكتتابات عامة وإدراجات من شركات المناطق الحرة، علاوة على «ضوابط آلية الاستقرار السعري».

