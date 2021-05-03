شكرا لقرائتكم خبر عن منظف غسيل من انبعاثات الكربون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكرت شركة «يونيليفر» البريطانية، بالتعاون مع شركتي «جلايكول الهند»، و«لانزا»، أول منظف غسيل مصنوع من انبعاثات الكربون الصناعية، بدلاً من الوقود الأحفوري، العامل الرئيسي لإنشاء الرغوة وعمل التنظيف، ويسهم هذا الابتكار في احتجاز الكربون وإعادة تدويره في المنتجات بدلاً من إطلاقه في الغلاف الجوي، وتمثل هذه العملية المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مادة منظفة باستخدام انبعاثات الكربون.

وتقوم «جلايكول الهند» بتحويل الإيثانول إلى أكسيد الإيثيلين، وهو مادة أولية رئيسية لصنع المواد الخافضة للتوتر السطحي «مركب كيميائي يستخدم في المنتجات الكيميائية» في مواقعها بالهند.

وركبت شركة «يونيليفر» المادة الخافضة للتوتر السطحي في مسحوق الغسيل الجديد.

وتعتبر هذه الشراكة طريقة واحدة تنفذها يونيليفر بتعهدها للمستقبل النظيف في سبتمبر/أيلول 2020، والذي فيه تأمل التخلص من المواد الكيميائية القائمة على الوقود الأحفوري من تركيبات منتجات التنظيف والغسيل بحلول عام 2030.

وقالت جينيفر هولمجرين، الرئيس التنفيذي لشركة لانزا: «إن الوقت ينفد على كوكبنا بسبب تغير المناخ وينذر بكارثة بيئية، وتتطلب الطريقة التي نتعامل بها مع الكربون مراجعة عاجلة، ويمكننا تحويل الكربون إلى شيء مفيد، والحفاظ على الوقود الأحفوري في الأرض».

ويقدر تقرير حديث أن إنتاج الكربون المتجدد سيحتاج إلى زيادة 15 مرة بحلول عام 2050، للتخلص التدريجي من استخدام الكربون الأحفوري في المنتجات الاستهلاكية.