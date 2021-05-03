شكرا لقرائتكم خبر عن مجمّع القرآن الكريم بالشارقة أيقونة معمارية تخدم المهتمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتميز «مجمّع القرآن الكريم» الأضخم من نوعه في العالم، وشيد على مساحة 800 ألف متر مربع في الشارقة بتصميمه الفريد من نوعه.

وشيّد خلال 18 شهرا على شكل النجمة الثمانية الإسلامية، ويضم 34 قبة، في إنجاز لافت يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة الشارقة ببناء المباني ذات الطابع الإسلامي المميز وروح العمارة الإسلامية.

افتتح المجمع في ديسمبر من عام 2020 صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بأن لا يقتصر دور المجمع على كونه متحفاً يضم صوراً ومخطوطات، بل لديه الكثير من الأنشطة والبرامج التي تخدم القرآن الكريم والمهتمين والعاملين بالشأن القرآني، ومنها برنامج الإجازات القرآنية بالأسانيد المتصلة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينفذ، عبر المقارئ الإلكترونية العالمية في المجمّع.

وقال الشيخ شير زاد بن عبد الرحمن بن طاهر، الأمين العام للمجمع إن عدد المنتسبين للمقارئ الإلكترونية العالمية في المجمع بلغ 323 طالباً وطالبة من 105 دول، منهم طالب من القطب الشمالي درسوا جميعهم على يد 18 مقرئاً ومقرئة على جميع الأسانيد. وختم منهم القرآن 227 ومنهم من أنهى بسند واحد، ومنهم من اتصل بعشرة أسانيد ويمنحون شهادة ختم القرآن الكريم.

وأوضح أن أعمال المجمع ترتكز على محورين الأول الأكاديمي البحثي ومن أبرز أنشطته «المقارئ الالكترونية العالمية» والثاني في المتاحف الثمانية «علمية وتاريخية». (وام)