شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يرصد أول حالتي إصابة بسلالة كورونا الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، أن المملكة رصدت أول حالتي إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحور الهندية وأن المخالطين للحالتين عُزلوا لتجنب انتشار العدوى.

وقال البيان: «تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري العمل بها، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة». وأشار البيان إلى أن السلطات رصدت الحالتين في مدينة الدار البيضاء.

وحظر المغرب الرحلات الجوية مع أغلب الدول وأبقى على حظر تجول ليلي لمكافحة انتشار المرض. وسجل حتى الآن 511912 حالة إصابة بكوفيد-19 و9032 وفاة.

وحملة التطعيم في المغرب أسرع من الدول الأخرى في المنطقة إذ أعطت اللقاح حتى الآن لخمسة ملايين ومئة ألف. ووصلت السلالة الهندية (بي.1.617) إلى 17 دولة على الأقل من بريطانيا وإيران وحتى سويسرا ما أثار مخاوف عالمية ودفع العديد من الدول لإغلاق حدودها أمام القادمين من الهند.