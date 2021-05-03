شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات مع ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما دفع المعدن الصناعي نحو أعلى مستوى منذ عام 2011.



يأتي ذلك في ظل التفاؤل المستمر بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا نتيجة السيطرة على وتيرة تفشي المرض من خلال توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة للمرض وتطبيق قيود إغلاق في بعض الدولار.



وتلقى النحاس دعما قويا من التوقعات حيال نقص المعروض العالمي من بعض المعادن أبرزها النيكل والبلاديوم والبلاتين ومعها النحاس.



ومع نشاط اقتصادي وفورة صناعية، سوف تتزايد الحاجة لمثل هذه المعادن من أجل تحقيق النمو الاقتصادي لا سيما في الاقتصادات الكبرى.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.06 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 4.50 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 4.51 دولار وأقل سعر عند 4.43 دولار.