شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الكندي رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو هامشي وسط إقبال من المستثمرين على أصول المخاطرة ورغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تفاقم أزمة كورونا في الهند وتفشي الفيروس بوتيرة سريعة بعد تحوره الأمر الذي يؤدي إلى مئات الآلاف من الإصابات يوميا والآلاف من الوفيات أيضا.



كما تتدفق نتائج أعمال الشركات العالمية عن الربع السنوي الأول، ولعل أبرزها ما أعلنته شركات تكنولوجيا أمريكية في الأسبوع الماضي، وعلى رأسها "آبل" و"ألفابت" و"مايكروسوفت" و"تسلا" و"أمازون".



وفي سياق منفصل، كشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الكندي انخفض إلى مستوى 57.2 نقطة في أبريل/نيسان من 58.5 نقطة في مارس/آذار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.8146، وسجلت العملة الكندية أعلى سعر اليوم عند 0.8152 في حين سجلت أقل سعر عند 0.8117.