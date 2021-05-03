شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدرس شراء حصة "إكسون" في حقل غرب القرنة 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - رويترز

قال وزير النفط العراقي الاثنين إن العراق يدرس شراء حصة "إكسون موبيل" في حقل "غرب القرنة 1" النفطي جنوب البلاد عن طريق شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.

وأبلغ الوزير إحسان عبد الجبار مؤتمراً صحفياً، أن الوزارة تبحث استحواذ نفط البصرة على "حصة إكسون في غرب القرنة 1 وقيادة المشروع، كما حدث مع حقل مجنون" العملاق في جنوب العراق.

وكان العراق أعلن الشهر الماضي أن إكسون موبيل تريد بيع 32.7 بالمئة في حقل غرب القرنة 1، وأن وزارة النفط شرعت في مناقشات مع شركات نفط أمريكية بشأن صفقة محتملة.

وأضاف عبد الجبار في المؤتمر الصحفي، أن من المتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية العراقي للغاز قرب الحدود الإيرانية 2.1 مليار دولار.

وكانت "سينوبك" الصينية فازت الشهر الماضي بصفقة لتطوير الحقل بالشراكة مع شركة نفط الوسط العراقية التي تديرها الدولة.

وتابع عبد الجبار أنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل، وأن تراجع أسعار النفط لن يكون مبعث قلق بعد تخفيف أوبك+ لقيود الإنتاج في مايو/أيار.

وفي إطار خطط لتعزيز إنتاج الغاز، يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لزيادة طاقة الإنتاج 40 بالمئة إلى 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً، حسبما ذكر الوزير.

وشركة غاز البصرة مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب المملوكة للدولة، و"شل" و"ميتسوبيشي".