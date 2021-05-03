شكرا لقرائتكم خبر عن بلاحة بن زيان.. فنان جزائري توفي مرتين في يوم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الأحد الممثل الجزائري القدير بلاحة بن زيان والذي اشتهر وسط الجزائريين بـ «النوري» بالمستشفى العسكري لوهران بعد معاناة مع المرض.

وكان الممثل القدير قد أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في وقت سابق كللت بالنجاح. «النوري» من مواليد 1953 في وهران، وترك سجلاً حافلاً بالعطاء لمدة 42 سنة في مجال الفن. بدأت أعماله تظهر على شاشة التلفزيون عام 1974.

برع بلاحة بن زيان في أداء أدوار الفكاهة بالدراما والمسرح ما جعله محبوباً بين الجزائريين وأكسبه جمهوراً واسعاً أيضاًَ.

ومن بين أشهر الأدوار الفكاهية التي أداها كان دور «النوري» في الأجزاء الثلاثة للمسلسل الفكاهي الاجتماعي «عاشور العاشر»، وهو دور وزير يعمل تحت سلطة «السلطان عاشور العاشر»، حيث كان منافساً لدور «الملك البطل».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر مشهد للفنان بلاحة في الحلقة الـ19 من المسلسل، حيث سقط مغشياً عليه قبل دخوله إلى قاعة السلطان، وهو المشهد الذي قال المتابعون إنه مهّد لوفاة «النوري».