شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صواريخ على قاعدة تضم جنوداً أمريكيين في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكريت (العراق) – رويترز، أ ف ب

أطلقت ثلاثة صواريخ مساء الإثنين على قاعدة جوية شمال بغداد تضم جنوداً أمريكيين، وفق ما أفاد مسؤول أمني.

وقال مسؤولو أمن عراقيون إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت في قاعدة بلد الجوية العراقية شمال بغداد، والتي تستضيف متعاقدين أمريكيين.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، مسؤوليتها عن وقائع مماثلة.

وهذا الهجوم الصاروخي هو الثاني في أقل من 24 ساعة، بعدما استهدف صاروخان مساء الأحد مطار بغداد حيث يتمركز أيضاً جنود أمريكيون في إطار قوة التحالف للتصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي.