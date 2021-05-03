شكرا لقرائتكم خبر عن مالك إنتر ميلان يبحث عن شريك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جوسيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان لمحطة إذاعية محلية الاثنين، إن مالك النادي يبحث عن شريك لضخ موارد جديدة في الفريق الأول لكرة القدم بعد يوم واحد من فوز إنتر بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 11 عاماً.

وتملك مجموعة سونينغ الصينية العملاقة لتجارة التجزئة 68.5 في المئة من النادي الإيطالي الذي يعاني مثل أغلب منافسيه، بسبب جائحة فيروس كورونا. وتملك ليونروك كابيتال للاستثمار باقي الأسهم. وقال ماروتا لراديو راي 1 : يعمل ملاك إنتر من أجل مصلحة النادي بهدف التوصل إلى اتفاق مع شريك للحصول على سيولة مطلوبة حالياً. وأضاف أن مجموعة سونينغ استثمرت 700 مليون يورو (845 مليون دولار) في الفريق حتى الآن.

وكان إنتر ميلان واحداً من ثلاثة أندية إيطالية أعلنت انضمامها لدوري السوبر الأوروبي مع يوفنتوس وميلان، لكن المشروع انهار بعد يومين فقط من إعلان انطلاقه.

ونال إنتر لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ تتويجه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع جوزيه مورينيو في موسم 2009-2010 ورقم 19 له في المسابقة.

وأصبح إنتر ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري متفوقاً على ميلان الذي نال 18 لقباً وخلف يوفنتوس وله 36 لقباً.