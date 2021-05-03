شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى القطاعات الاقتصادية الأعلى دخلا فى مصر؟.. الأنشطة العلمية فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، تصدر العاملين بالأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة لقائمة أعلى متوسط للأجور في الربع الرابع من العام 2020، حيث بلغ متوسط الأجر اليومي نحو 163 جنيها، بواقع 2608 جنيهات شهريا، مقابل 93 جنيها يوميا و1488 جنيها شهريا في الربع الرابع من العام السابق له 2019.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتوسط الأجور اليومية وفقا للأنشطة الاقتصادية، أن متوسط الأجور اليومية كانت متقاربة إلى حد كبير بين 20 قطاعا اقتصاديا يرصدها الجهاز، حيث سجل متوسط الأجر اليومي للعاملين في قطاع الوساطة المالية والتأمين نحو 120 جنيها بالربع الرابع عام 2020، مقابل 112 جنيها في الربع الرابع عام 2019، يليه العاملين في قطاع النقل والتخزين بمتوسط بلغ 119 جنيها يوميا، مقابل 105 جنيهات يوميا خلال فترة المقارنة، ثم العاملين في قطاع التشييد والبناء بواقع 118 جنيها يوميا، مقابل 100 جنيه يوميا خلال فترة المقارنة.



متوسط الاجر اليومي

وسجل غالبية القطاعات الاقتصادية ارتفاعات متفاوتة في متوسط الأجر اليومي، مثل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بـ113 جنيها يوميا، ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنحو 106 جنيهات يوميا، وأنشطة الفنون والإبداع والتسلية بـ93 جنيها يوميا، والصحة وأنشطة العمل الاجتماعي بنحو 82 جنيها يوميا، وفي المقابل تراجع متوسط الأجر اليومي لقطاعات اقتصادية أخرى، ومنها التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغ متوسط أجرها اليومي 116 جنيها في الربع الرابع من عام 2020، مقابل 143 جنيها يوميا خلال نفس الربع عام 2019.