شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "مبكو" تحصل على قرض بـ 150 مليون من صندوق التنمية الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن توقيع شركتها التابعة "جذور لصناعة الورق" عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة التمويل تبلغ 150 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تنتهي في 15/4/1452.

وتستهدف الشركة من القرض تمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) تمتلك شركة جذور لصناعة الورق بنسبة 100%.

يُذكر أن مبكو حققت صافي أرباح بلغ 20.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة إيرادات المبيعات نتيجة زيادة حجم المبيعات، انخفاض تكلفة المبيعات للطن، انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض خسارة القيمة العادلة في مشتقات الأدوات المالية وانخفاض تكلفة التمويل.