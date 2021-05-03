شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت الشمالية" ترتفع 15.4% بالربع الأول 2021 لزيادة عائد الاستثمارات الخارجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 15.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 31.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 36.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 30.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة العائد من الاستثمارات الخارجية( مصنع الكبيسة بالعراق) بالإضافة إلي إنخفاض الأعباء التمويلية.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 161.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 180.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 108.2 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 92.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إنخفاض مصاريف التمويل نتيجة تخفيض إجمالي القروض بحوالى 114 مليون ريال سعودي و زيادة العائد من الاستثمارات الخارجية( مصنع الكبيسة بالعراق).