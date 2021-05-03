شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "الإسمنت السعودية" 19.6% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الإسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 19.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 119.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 148.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 124.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 157.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف التمويل وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.

وانخفضت المبيعات إلى 429.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 450.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 456 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 451 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.