شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تضح استثمارات رأسمالية بمبلغ 6.6 مليار ريال بقطاع الداواجن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي، عن ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه سيتم تنفيذ هذا التوسع على عدة مراحل على مدى 5 سنوات.

وبحسب البيان، تشمل الاستثمارات تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن وذلك لتحقيق التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن.

هذا وسيتم التركيز على التوسع بمواقع جغرافية مختلفة بالمملكة لتعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الاستثمارات كنتاج لدعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقطاع الخاص، وكجزء من مشاركة القطاع الخاص في إنماء الاقتصاد الوطني، وتأكيدا لدور شركة المراعي المتنامي في تحقيق رؤية المملكة 2030 في كافة المجالات وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل التوسع الاستراتيجي لقطاع الدواجن عن طريق التدفقات النقدية الداخلية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن المراعي حققت صافي أرباح بلغ 386 مليون ريال خلال الربع الأول من العان 2021، مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى نمو الإيرادات بمعدل 1.5%، والذي جاء بقيادة قطاع الألبان والمبيعات الأخرى.

وقد كانت إيرادات قطاع الأغذية والدواجن والعصيرات أقل بقليل من العام الماضي بسبب التأثير الأساسي من الجائحة (كوفيد-19) في الربع الأول من عام 2020م. وقادت مصر والأردن النمو الجغرافي في المقام الأول، وشهدت دول الخليج ضعفاً عاماً في السوق بسبب قيود (كوفيد-19) وتأثير ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.