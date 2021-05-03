شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص المصاريف الإدارية يهبط بخسائر "طباعة وتغليف" 9% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للطباعة والتغليف، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الخسائر بنسبة 9.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 13.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 14.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 5.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تقليص المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتسويق بالإضافة الى الانخفاض في تكاليف التمويل.

وفي المُقابل تراجعت المبيعات إلى 173.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 194.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 20.5 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل خسائر بلغت 38.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى تقليص مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والادارية، بالإضافة الى الانخفاض في مصاريف التمويل.