شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصروفات يهبط بأرباح "أسمنت تبوك" 76% خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت تبوك، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 75.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 28.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 11.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بمبلغ 905.765 ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام 2020.

وكانت الشركة قد حققت مكاسب من تعديل التدفقات النقديه لالتزام مالي خلال الربع المماثل من العام 2020 بمبلغ 22.758 مليون ريال مقارنه مع الربع الأول من العام 2021.

وارتفعت المبيعات إلى 77 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 75.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 51.6 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إيرادات المبيعات نتيجة ارتفاع كميات المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق. فضلاً عن انخفاض مصاريف الإستهلاك نتيجة التغير في تقدير محاسبي وهو الأعمار الإنتاجية للمباني والطرق.