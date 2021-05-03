شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية تداولات مايو عقب نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين الذي يعد أولى جلسات شهر مايو/أيار الجاري، وتلقت وول ستريت دعما من نتائج الأعمال القوية التي أعلنتها بعض شركات التكنولوجيا في الأسبوع الماضي.



كانت "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"تسلا" و"فيسبوك" قد أعلنت جميعها عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع عن الربع السنوي الأول من عام 2021.



وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي مكاسب شهرية في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.7%، وحقق "ناسداك" مكاسب شهرية بنسبة 5.4% في حين سجل "إس أند بي 500" مكاسب شهرية بنسبة 5.2%.



كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي عن قراره بتثبيت الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 34134 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 13989 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 4200 نقطة.