العراق يستثمر ثلاثة مليارات دولار لتطوير صناعة الغاز بشركة غاز البصرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلن وزير النفط االعراقي احسان عبد الجبار اليوم استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتطوير صناعة واستثمار الغاز في شركة غاز البصرة بجنوبي البلاد.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي ان الاستثمارات تستهدف زيادة انتاج الغاز الجاف من 1000 مليون قدم مكعب قياسي باليوم الى 1400 مليون قدم مكعب وصولا الى الطاقة الكلية 2400 مليون قدم مكعب حتى عام 2025.

واضاف ان الخطط المستقبلية قصيرة الامد ستعزز الصناعات التكريرية او التحويلية والصناعات البتروكيمياوية واصفا الوضع الحالي لشركة غاز البصرة بالممتاز.

بدوره قال مدير شركة شل في العراق والامارات علي الجنابي وهي احدى الشركات المساهمة الرئيسية في شركة غاز البصرة انهم وصلوا الى مرحلة مهمة من انتاج الغاز في شركة غاز البصرة وانهم سيجنون ثمارها في السنتين او الثلاثة المقبلة.

واكد الجنابي ان قطاع الغاز يعد ركيزة رئيسية في قطاعي الكهرباء والصناعة ويعد مع النفط عصب الاقتصاد العراقي.

من جانبه استعرض وكيل مدير شركة غاز البصرة مرفا كاظم في المؤتمر الصحفي نفسه نطاق عمل الشركة والذي يضم 17 كابسة غاز واربع محطات معالجة غاز طبيعي ومرفأ واحدا لتصدير المكثفات والغاز السائل ومجمعا لتخزين الغاز.

واوضح ان خطة عمل هذا العام تستهدف اضافة كابسات غاز لتجميع كميات غاز اضافية من حقول جولات التراخيص الاولى واستكمال مشروع البصرة لمعالجة الغاز الطبيعي والذي سيزيد الطاقة الانتاجية من الغاز وكذلك زيادة كميات التصدير من مادة غاز البرتول المسال من 30 الف طن الى 70 الف طن بالشهر الواحد.

ويعاني العراق نقصا حادا في الغاز الامر الذي يدفعه لاستيراد معظم حاجته من ايران لتغطية الطلب المتزايد في محطات انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.