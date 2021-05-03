شكرا لقرائتكم خبر عن 11.5 مليار درهم تداولات عقارات أبوظبي بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الاثنين، عن نتائج الربع الأول من العام الجاري لقيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي لتسجل 11.5 مليار درهم تم تحقيقها من خلال (3847) معاملة شملت تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية في العاصمة أبوظبي.

وأظهر التقرير الخاص بمؤشرات التداولات العقارية، الصادر عن دائرة البلديات والنقل، تسجيل القطاع العقاري في الإمارة 1755 صفقة بيع لعقارات بقيمة 5 مليارات درهم، و2092 معاملة رهن عقاري بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم.

وأشارت الدائرة في تقريرها الدوري حول مؤشرات التداولات العقارية في الإمارة، إلى أن المبيعات العقارية توزعت عموماً على الأراضي والمباني والوحدات، حيث استحوذت الأراضي والمباني على 66% من إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعادل (3.3) مليار درهم، تمت من خلال 777 معاملة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات خلال نفس نفسها ما نسبته 34%عبر مبيعات بقيمة (1.7) مليار درهم تمت من خلال 978 معاملة.

وفي السياق نفسه، استحوذت الأراضي والمباني على أغلبية تداولات الرهون العقارية بقيمة 6.2 مليار درهم، أي بنسبة 96% من إجمالي قيمة الرهون، بينما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية ما نسبته 4% بقيمة 242 مليون درهم من خلال 156 معاملة رهن عقاري. ويشير التقرير إلى تسجيل ما يقارب 6.5 مليار درهم إماراتي قيمة تداولات الرهون العقارية ما يعكس استمرار ثقة البنوك بالسوق العقاري في أبوظبي بما يعزز النظرة الإيجابية لمستقبله.

وقال د. أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: «نحرص وبشكل مستدام على تقديم البينات المتخصصة في السوق العقاري من خلال تقاريرنا الدورية لنؤكد على استمرار نهجنا في الشفافية، وثقتنا التامة باستمرار كتابة قصة نجاح العاصمة الإماراتية على جميع الصعد، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية أبوظبي التي أثمرت بشكل واضح خلال العام الماضي عن أفضل نهج نموذجي في كيفية مواجهة نتائج الجائحة اقتصادياً وصحياً واجتماعياً على مستوى العالم».

وأضاف: «نعمل ضمن الدائرة بشكل مستمر وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية وشركائنا على تعزيز مفاهيم التنمية الاقتصادية المستدامة في أسواقنا بما يضمن بيئة استثمارية جاذبة حسب توجيهات القيادة الرشيدة واستناداً لرؤيتها الطموحة. ونوحد جهودنا بما يوائم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، من خلال تقديم المزيد من المعززات المحفزة للتنافسية وتقديم المزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة».