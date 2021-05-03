شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة» تتعاون مع «بيبسيكو» لإعادة تدوير البلاستيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «بيئة» عن تعاونها مع شركة «بيبسيكو» وذلك لدعم التزامها بجمع وإعادة تدوير 100% من عبوات مياه أكوافينا البلاستيكية التي تُنتج في الإمارات خلال عام 2021.

يأتي ذلك انسجاماً مع خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل النفايات عن المكبات بنسبة 75%، ويأتي أيضاً ضمن التزام «بيبسيكو» المستمر بإعادة التدوير والتصنيع والحد من النفايات لبناء نظام غذائي أكثر استدامة. وستدعم شركة دبي للمرطبات، شريك «بيبسيكو» المحلي في مجال التعبئة، هذه الأهداف الطموحة.

ووفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين، ستشرف «بيئة» على جمع ونقل عبوات بلاستيك البولي إيثيلين تريفثاليت لإعادة تدويرها في مرفق استعادة المواد التابع لشركة «بيئة». يُعد مرفق استعادة المواد أحد أكبر مُنتجي المواد البلاستيكية المُعاد تدويرها في الشرق الأوسط بقدرة استيعابية سنوية تتجاوز 600 ألف طن.

وسيستند مشروع جمع البلاستيك الشامل على شبكة «بيئة» الواسعة لأنظمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير في المواقع الاستراتيجية والمجتمعات ومراكز التسوق وغيرها في الشارقة وأبوظبي ودبي، وذلك من أجل تحسين فرز النفايات وجمعها. بالإضافة إلى ذلك، ولضمان إمكانية التتبع، ستوظف «بيئة» تقنيات جمع البيانات رقمياً، ونظام تسجيل الوزن، ونظام تحديد المواقع لتتبع التقدم المحرز في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من شركة «بيبسيكو» وتقديم تقارير بهذا الخصوص.

قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»: «بصفتها شركة رائدة في مجال الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط، تقود»بيئة«جهود دعم الاقتصاد الدائري وأهداف التخلص من النفايات في دولة الإمارات والمنطقة بصورة عامة. وستساهم الشراكة مع بيبسيكو في معالجة التلوث البلاستيكي باعتماد نهج بيئي شامل لإدارة النفايات، ونحن فخورون بدعم الشركات في تحقيق أهدافها في ما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب زيادة معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في دولة الإمارات».

من جانبه، قال عامر شيخ رئيس ومدير عام «بيبسيكو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان: «نفتخر بشراكتنا مع «بيئة» لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة والعمل معاً لبناء غدٍ أفضل وأكثر إشراقاً للجميع، ومن جانبنا فإننا نرى فرصاً لتغيير طريقة إنتاج العالم للأغذية والمشروبات وتوزيعها واستهلاكها والتخلص منها من أجل الوصول إلى حلول مجدية اقتصادياً وقابلة للتوسع، ولبناء عالم لا تنتهي فيه المواد البلاستيكية كنفايات يجب التخلص منها، من الضروري التحول من نهج الاقتصاد الخطي إلى نهج الاقتصاد الدائري، ويستلزم ذلك زيادة معدلات إعادة التدوير، وزيادة المحتوى المُعاد تدويره في العبوات، وزيادة قابلية مواد التعبئة لإعادة التدوير بما يمكننا من إعادة استخدام مواد التعبئة بدلاً من معالجتها كنفايات، وتعمل دولة الإمارات من أجل حماية البيئة وتطوير بنية تحتية مستدامة، ونحن ملتزمون بلعب دورنا في تحقيق هذه التطلعات بالاعتماد على الابتكار، والشراكات الفعالة، والتعاون مع أصحاب المصلحة».