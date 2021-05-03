شكرا لقرائتكم خبر عن 9.6 مليار تجارة الإمارات وروسيا في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * الزيودي: نعمل على خلق فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين

* الإمارات تستأثر ب 50% من تجارة روسيا خليجياً

* 3.6 مليار درهم الاستثمار الروسي المباشر في الدولة

أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مع دينيس فالنتينوفيتش وزير الصناعة والتجارة في روسيا تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل دعمها وتطويرها إلى مستويات جديدة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي سبل خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية المشتركة لهما، وتنمية أطر التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وزيادة حجم التجارة وتنويع الاستثمارات المباشرة المتبادلة لمرحلة التعافي الاقتصادي، وما بعد جائحة «كوفيد 19».

وأكد الزيودي أن العلاقات الإماراتية الروسية شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في شتى المجالات الاقتصادية، حيث تجمع البلدين الصديقين شراكة استراتيجية قوية ومستدامة، وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً لروسيا، وتستأثر بنسبة تقترب من 50% من تجارتها مع الدول الخليجية، وتحتل المرتبة الثانية عربياً وتساهم بنسبة 20% من تجارة روسيا مع الدول العربية، وأشار إلى أن العلاقات تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وروسيا 9.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار) خلال العام الماضي 2020 منها واردات بقيمة 7.1 مليار درهم وصادرات بقيمة 1.1 مليار درهم، وإعادة تصدير 1.4 مليار درهم. ويبلغ الاستثمار المباشر الروسي في الإمارات نحو 3.6 مليار درهم (1 مليار دولار)، فيما يبلغ الاستثمار الإماراتي في روسيا 1.4 مليار درهم (380 مليون دولار)، وتغطي الاستثمارات المتبادلة قطاعات عدة من أهمها التجارة والأنشطة العقارية، مؤكداً ثقته بأن تستمر العلاقات في النمو والازدهار في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة.

وتشارك روسيا في معرض «إكسبو دبي 2020»، بجناح واسع ذي تصميم معماري مميز سيطرح عدداً من برامج الأعمال والبرامج الثقافية، حيث يقيم أكثر من 50 حدثاً خلال المعرض الذي يمتد لستة أشهر، وتتمحور الموضوعات الرئيسية حول الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار والعمران والفضاء والنقل والمناخ والتعليم وبالطبع الطب والرعاية الصحية.