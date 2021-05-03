شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي يحصل على «الاعتماد الصحي» من مجلس المطارات الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حظي مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً عالمياً من حيث أعداد المسافرين الدوليين، بتقدير كل الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين فيه، واعتماد المطار في برنامج الاعتماد الصحي من قبل مجلس المطارات الدولي.

وتم تصميم البرنامج للمساعدة على ضمان سلامة المسافرين وطمأنتهم لاستخدام جميع مرافق المطار، والاحترازات التي يتم اتخاذها من قبل مطارات دبي للتقليل من أي خطورة أو ضرر على صحة وسلامة المسافرين. كما أكدت عملية التقييم التي تم إجراؤها كجزء من البرنامج المتبع على أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مطارات دبي لتوفير تجربة سفر آمنة وصحية لجميع المسافرين، تتماشى مع الممارسات الصحية المنصوص عليها في إرشادات مجلس المطارات الدولي والطيران المدني الدولي، إضافة إلى توصيات فرقة العمل المعنية باستعادة حركة الطيران التابعة لمجلس المنظمة (آيكاو)، جنباً إلى جنب مع أفضل الممارسات في صناعة الطيران.

أهم مراكز الطيران

ورحب بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بالشهادة باعتبارها تأكيداً على التزام مطار دبي الدولي بالصحة و السلامة واتخاذها كعنصر أساسي في اجتياز الجائحة، وقال: «باعتبار مطار دبي واحداً من أهم مراكز الطيران الرائدة في العالم، كان لمطار دبي الدولي دور حاسم في استعادة ثقة المسافرين، لتمكين استئناف السفر الجوي الدولي في العام الماضي، والمساعدة في بدء الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي تشتد الحاجة إليه. وكانت الخطوة الأولى الحاسمة نحو تحقيق هذه الأهداف هي تنفيذ تدابير شاملة أظهرت لعملائنا أن صحتهم وسلامتهم على رأس أولويات مطارات دبي».

وأضاف: «يعتبر الطيران محركاً مهماً للانتعاش الاقتصادي العالمي من الآثار المترتبة خلال «كوفيد-19». وقد سمح العمل التنظيمي الداعم في دولة الإمارات لمطار دبي الدولي بإعادة بناء العمليات وفقاً للمعايير والبروتوكولات المعترف بها عالمياً، لضمان صحة وسلامة الركاب والموظفين».

وقد صرح ستيفانو بارونسي، مدير مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «حيث إن هذا الاعتماد في برنامج الاعتماد الصحي للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي يعتبر تأكيداً على أن المطار يبذل كل الجهود للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والمتعاملين والموظفين في مختلف المرافق والأقسام. ويمكن أن يكون بمثابة مخطط للمطارات في جميع أنحاء العالم».

إجراءات صارمة

ومنذ بداية الجائحة في العام الماضي، نفذت مطارات دبي بالتعاون مع السلطات الصحية الحكومية وشركاء خدمات المطارات الآخرين، سلسلة من الإجراءات الشاملة في جميع أنحاء مرافق مطار دبي الدولي للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين. وتشمل هذه الإجراءات الصارمة التعقيم والتنظيف الدوري المكثف لجميع مرافق المطار، وتسهيل عملية فحص المسافرين القادمين، وتطعيم موظفي المطار، وتوفير محطات تعقيم اليدين في جميع أنحاء المطار، ووضع زجاج شبكي كحاجز وقائي عند منطقة ختم الجوازات، وكاونترات الهجرة والجوازات، إضافة إلى توفير معدات الوقاية الشخصية والمرافق من أجل التخلص الآمن من مواد الخطر البيولوجي (معدات وأدوات الحماية الشخصية) والتعامل معها بطريقة سليمة، والفحص الحراري لقياس درجة الحرارة، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية والاتحادية ذات الصلة.

اختبارات «كوفيد-19»

وتم إجراء أكثر من 4 ملايين اختبار RT PCR في مطار دبي الدولي، في حين تم أيضاً تقديم اللقاح لأكثر من 110.000 من موظفي المطار، بما في ذلك ما يقرب من 80% من موظفي مطارات دبي في مركز اللقاحات المخصصة في المطار.

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