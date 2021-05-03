شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفرض ضوابط جديدة على المغادرين منها والقادمين إليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - الأنباء

نقلت جريدة الأنباء الكويتية عن "مصادر مسؤولة" في تصريحات خاصة، قولها إن "أي مواطن يستطيع السفر للخارج، حيث لا توجد شروط تمنع أحداً من السفر، ولكن توجد عدة ضوابط عند المغادرة، منها التزام المغادرين بالتسجيل في منصة (كويت مسافر)، ودفع التأمين الصحي الذي يغطي فترة السفر في حالة الإصابة بالفيروس، إلى جانب توقيع التعهد الموجود على المنصة ذاتها، والحصول على شهادة PCR تثبت سلبية الإصابة للدول التي تتطلب ذلك".

وقالت: "على أن يلتزم القادمون بتطبيق (شلونك)، والحصول على شهادة PCR مدتها 72 ساعة تثبت سلبية الإصابة من فيروس كورونا، والالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع واحد لمتلقي اللقاح، وأسبوعين لغير المطعمين، منهما أسبوع بالفندق، والأسبوع الثاني منزلي، مع استمرار منع دخول غير الكويتيين باستثناء الأطباء والديبلوماسيين والعمالة المنزلية".

وأشارت المصادر، وفق الجريدة، إلى أن "كل هذه الضوابط تحت النظر وفق المنظومة الصحية المتضمنة 5 أسس جوهرية، متأملةً أن يخفف مجلس الوزراء من تلك الضوابط".

