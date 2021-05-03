شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولتي الرماية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير مركز تدريب الشرطة، انطلاقة بطولتي كأس القائد العام للرماية الأولمبية سيدات رقم «7»، ومسابقة الرماية ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، التي تنظمها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، متمثلة في قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بنادي ضباط الشرطة، وبحضور الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا «كوفيد- 19» حفاظاً على الرماة، وضمت منافسات البطولتين، الإدارات العامة في شرطة رأس الخيمة والقطاع الأمني.

وأكد مدير مركز تدريب الشرطة حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالجانب الرياضي لمنتسبات الشرطة، من خلال سعيها الدؤوب لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية، التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع، وإسهامها في خلق التنافس الرياضي.

وأعرب عن شكره للجهود الملموسة لتنظيم تلك الفعاليات الرياضية، في سياق اهتمام القيادة بتنمية القدرات والمهارات الرياضية بين العنصر النسائي الشرطي، وتوفير بيئة يسودها الترابط والمشاركة والتفاعل، من خلال مثل هذه البطولات والمنافسات، التي تجمع بينهم من مختلف الرتب والمستويات والإدارات والوحدات التنظيمية.