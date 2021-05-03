شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع "الأسهم السعودية" وحيدة ببورصات الخليج بجلسة تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء هبوط الأسهم السعودية، فيما تصدر المؤشر العام لسوق دبي المالي، قائمة الارتفاعات بنسبة 1.13% رابحًا 29.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2653.88 نقطة، يليه بورصة البحرين بنسبة 0.61% رابحًا 9.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.90 نقطة.



بورصة السعودية بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% خاسرًا 56.14 نقطة ليغلق عند مستوى 10309.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.67% رابحًا 867.85 نقطة ليغلق عند مستوى 24542.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 270.3 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.9%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.79%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والمرافق العامة بنسبة 0.69%، 0.67%، على التوالي، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وتجزئة الأغذية بنسبة 0.19%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.49%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، 0.33%، على التوالي.

وقفز 79 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 9.90%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 9.85%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 6.95%، وتراجع 112 سهمًا على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 5.17%، ثم سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 3.43%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 435.2 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.13% رابحًا 29.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2653.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 187.2 مليون سهم محققة ما قيمته 286.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2440 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%.

وقفز 23 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 7.31%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.93%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.90%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.25%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.1 مليون ورقة بقيمة 78.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.82%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحًا 17.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6094.734 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.84 مليار درهم عند مستوى 886.822 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 239.8 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 2166 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4.35%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 2.9%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.26%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 9.5%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 3.45%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 413 مليون درهم.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحًا 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6180.52 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحًا 8.34 نقطة ليغلق عند مستوى 6679.12 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.72% رابحًا 37.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5222.38 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.74% رابحًا 39.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5377.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 480.5 مليون سهم بقيمة 62.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.6 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.33%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.14%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.21%، 0.09%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.1%، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.61% رابحًا 9.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 934.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة الخدمات بنسبة نمو 30.56% مدفوعًا بصعود سهم شركتي إنوفست والتكافل الدولية بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.74%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 18.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.05%.

كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 10.39% مدفوعًا بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.23% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.32% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، فيما تراجع سهمي مجموعة البركة المصرفية، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.48%، 0.39%، على التوالي.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.030% رابحًا 1.180 نقطة ليغلق عند مستوى 3789.457 نقطة، وبلغ حجم التداول 30.1 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال عبر تنفيذ 1121 صفقة لعدد 51 سهمًا.

وارتفع 16 سهمًا على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 5.68%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 3.23%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 2.91%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.16%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.13%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 563 ألف ريال عماني.