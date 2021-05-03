شكرا لقرائتكم خبر عن فان در سار يطلب خلافة وودوورد في اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبر حارس مانشستر يونايتد السابق الهولندي إيدوين فان در سار، عن رغبته في خلافة المدير التنفيذي للنادي إد وودوورد، وأضاف الحارس الذي يعمل منذ اعتزاله في أياكس بطل هولندا المتوج مؤخراً باللقب: «هناك شائعة عن تعييني وهذا ليس بجديد، اسمي يحوم هناك منذ وقت بعيد، أحب ضغط العمل ومرتبط عاطفياً بناديين فقط (اليونايتد وأياكس)، يمكنني القيام بالعمل الذي يقوم به فرانك دي بوير في أياكس وهو يستمتع بحرية أكثر مني، كان لدينا طموح قبل 10 سنوات أن نصل لقمة أوروبا وحققنا ذلك على الرغم من أنه ليس لدينا أي مالك ثري ولا مساعدة من الحكومة».

وفي سياق متصل، حذر أسطورة اليونايتد روي كين من مغبة الإبقاء على المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، وقال: «يمكن للفريق أن ينسى حلم الفوز باللقب إذا أبقى على مهاجم بسن الـ34، سيكون حينها مهاجم احتياط، وكافاني لا يريد أن يكون احتياطياً، وعلى النادي البحث عن مهاجم آخر».

واقترح فان در سار شراء هاري كين من توتنهام وجاك جريليش من أستون فيلا، وأضاف: «ليفربول كان رائعاً الموسم الماضي. ومانشستر سيتي مدهش هذا العام لكن اليونايتد أقل مستوى بعض الشيء، تحسن قطعاً لكنه ليس تحسناً يمكنه من حصد ألقاب».