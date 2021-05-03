شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في ميلان من شائعة دوناروما واليوفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن تجميد نادي اي سي ميلان الإيطالي مفاوضات تمديد عقد حارسه الإيطالي جيانلوجي دوناروما وسط أنباء عن إمكانية انتقاله للغريم اليوفنتوس نهاية الموسم، وواجه ألتراس النادي الإيطالي الحارس في ملعب تمرينات الفريق وطلبوا عدم إشراكه أمام اليوفنتوس الأسبوع المقبل إلا في حال وقع على تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف.

ورد مالديني المدير الرياضي وأسطورته السابقة على طلب المشجعين، وقال: «من المهم أن نؤكد أهمية كون القرار بمن سيلعب أو من لا يلعب ومن سنجدد له عقده ضمن حدود النادي الداخلية، القرارات في الملعب تعود للمدرب وقرارات عقود اللاعبين تعود للإدارة».

دوناروما ليس الوحيد الذي سينتهي عقده في الصيف؛ بل أيضاً هاكان كالهانأوجلو صانع ألعاب الفريق، لكن مالديني أكد أنه لن تكون هناك مفاوضات حتى استكمال الموسم في الـ23 من الشهر الجاري، وقال: «من هذه اللحظة جمدنا كل مفاوضات تجديد اللاعبين حتى نهاية الموسم للسماح للفريق بالتركيز فقط على المباريات، في الوقت المناسب سنواصل حماية لاعبينا كما نفعل دائماً».

وسجل كالهانأوجلو هدفاً وحافظ دوناروما على شباكه نظيفة في مباراة فوز الميلان على بينفينتو السبت 2- صفر ليصعد لوصافة الدوري الذي حسم لقبه الجار إنتر ميلان.