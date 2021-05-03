شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الاجتماعية تفوز بلقب المؤسسات الحكومية لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بلقب النسخة الـ22 من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وإشراف مجلس الشارقة الرياضي؛ إثر فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق دائرة التخطيط والمساحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جاءت المباراة حماسية من بدايتها، وحاول كل فريق إحراز هدف مبكر والسيطرة على مجريات اللعب، وقدم اللاعبون مجهوداً كبيراً خلال شوطي المباراة وظهر الكثير من التناغم والانسجام بين لاعبي الخدمات، كما ظهر فريق التخطيط بشكل جيد في فترات كثيرة من المباراة وكان قريباً من تحقيق التعادل في الشوط الثاني لولا استبسال حارس ودفاع الخدمات في المحافظة على الفوز وتحقيق اللقب.

شهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين، الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والعميد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، والمستشار حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

ثمرة تعاون إيجابي

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن ما تحققه البطولة من نجاحات إنما هو ثمرة التعاون بين نادي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة محققة رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية بالشارقة مثمناً النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة، والتي جمعتهم في لقاءات ودية خارج أوقات العمل الرسمية ووجه ابن خادم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الرائد في الإشراف على كافة الفعاليات الرياضية بالشارقة والتعاون الدائم مع النادي لإنجاح أنشطته.

وجهة حضارية

وثمن عبد الملك جاني جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم مثل هذه البطولة وما تحققه من نجاح كبير بمشاركة هذا العدد من الفرق، مشيراً إلى أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعد وجهة حضارية للإمارة الباسمة لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع ويساعد على كسر الروتين اليومي للعاملين مما يسهم في زيادة الإنتاجية والتميز.

من البطولة

حصل فريق الإدارة العامة للدفاع المدني على المركز الثالث؛ إثر فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على مجلس الشارقة للتعليم، واختارت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعب خسيندين بافلون عجلي من التخطيط والمساحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وفاز اللاعب محمد أحمد صالح من الدفاع المدني بلقب هداف البطولة، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى اللاعب محمد سالم فاضل من الإدارة الخدمات الاجتماعية، كما فاز بجائزة أفضل إداري في البطولة أحمد سعيد السويدي من الإدارة العامة للدفاع المدني، وجائزة أفضل مدرب ذهبت لإيدير من الخدمات الإجتماعية، واختارت اللجنة فريق مجلس الشارقة للتعليم للفوز بلقب الفريق المثالي في البطولة.