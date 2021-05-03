شكرا لقرائتكم خبر عن شيما الشريف: دوري في «بين السما والأرض» واقعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تعيش الفنانة الشابة شيما الشريف حالة من السعادة بعد النجاح الذي حققه دورها في مسلسل «بين السما والأرض» ونجاح شخصية «ريم» مع الجمهور، وتؤكد في تصريحات لـ«الخليج» أنها لم تكن تتوقع هذا الكم الكبير من تفاعل الجمهور مع الشخصية.

وتعتبر الشريف الدور الذي جسدته واقعياً وهو موجود بالفعل في المجتمع، مشددة على أن الحالة واقعية جداً، وهو ما أسعدها لتقدم شخصية تمس الناس وتلمس مشاكلهم، وهو ما جعل الكثير يتعاطفون معها.

العمل مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، ومن إخراج محمد جمال العدل ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، الفنان محمود البزاوي، ومصطفى درويش، نجلاء محمود، محمد ثروت، ومحمد لطفي، نورهان، وأحمد بدير وندى موسى وعمرو صالح.