شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اتحاد الرياضة المدرسية يعقد اجتماعه الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضة المدرسية اجتماعه الأول بناء على قرار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية للدورة 2020-2024 برئاسة الدكتورة آمنة عبدالله الضحاك الشامسي، علاوة على ثمانية أعضاء هم: عائشة سيف الصيري القمزي، وأحمد محمد سالم المهري، وعبد الرحمن حسن عبدالله ناصر، وعبيد حميد القعود آل علي، وعبد العزيز عبدالله خميس الجنيبي، وحسن مطر محمد الحوسني، وميسون محمود عبد الرحمن أميري، وبخيت سعيد سيف آل علي، حيث تم في الاجتماع ترشيح كل من عبيد القعود نائباً للرئيس وعبدالرحمن ناصر مديراً مالياً وعائشة الصيري أميناً عاماً لمجلس الإدارة.

ورحبت الدكتورة آمنة الشامسي بعمر عبدالرحمن ممثل الهيئة العامة للرياضة وبالحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وهنأتهم على اختيارهم في التشكيل الجديد، وأعربت عن ثقتها في فريق العمل من أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم نخبة من القيادات الرياضية والإدارية من الكوادر المؤهلة علمياً وإدارياً وتتمتع بخبرات ميدانية وعملية ستساهم في دعم المشروعات التطويرية المستقبلية، وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الوقت والجهد بحكم أن الرياضة المدرسية تشكل حجر الزاوية في كل منطلقاتنا نحو الرقي برياضة الإمارات.

بعدها تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة بنوده المختلفة، حيث تم الاتفاق على إعادة تفعيل المكتب التنفيذي وتشكيله برئاسة عبيد حميد القعود وعضوية كل من عبدالرحمن ناصر، عائشة الصيري، ميسون أميري، عبدالعزيز الجنيبي وحسن مطر الحوسني.

وبالنسبة لتشكيل لجان الاتحاد فقد جاءت وفقاً لما يلي:

لجنة المبادرات الرياضية والصحية ويتولاها حسن مطر، لجنة التطوير الرياضي ويتولاها أحمد المهري، ولجنة المسابقات الرياضية ويتولاها بخيت القرص،ولجنة رياضة الفتيات وتتولاها ميسون الأميري، ولجنة التسويق والمشتريات ويتولاها عبد الرحمن ناصر.