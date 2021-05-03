شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على منافسات بطولة البادل تنس الرمضانية الأولى للسيدات التي تم تنظيمها من قبل مجلس دبي الرياضي، ونادي زعبيل للسيدات، بالتعاون مع ملاعب بادل بوينت، وامتدت منافساتها لمدة يومين، لتشمل 16 لاعبة من فئة C ضمن 8 فرق تتنافس في أول ملعب بادل تنس للسيدات في دولة الإمارات والذي يتخذ من نادي زعبيل للسيدات مقراً له.

واختتمت البطولة بفوز كل من: سوسن سعد وشذى أحمد بالميدالية الذهبية، وفازت سارة بن كاظم وعوشة محمد بالميدالية الفضية، أما الميداليات البرونزية فقد كانت لكل من لييا إفانز، وهيا عصماني، وشيمة المهيري، وميرة الفلاسي.

وأعربت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، عن فخرها بمستوى اللاعبات المشاركات في بطولة البادل تنس النسائية الرمضانية، خلال التصفيات النهائية للبطولة التي شهدتها، وأوضحت أن نادي زعبيل للسيدات سيقوم بتبني الفائزات في البطولة، وسيقدم لهن كل الممكنات والدعم الكامل للاحتراف في رياضة البادل تنس من حيث التدريب المختص، إضافة إلى الدعم للاشتراك في البطولات المحلية والعالمية.

وأوضحت فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، أن مجلس دبي الرياضي كان، ولا يزال داعماً لرياضة المرأة بمختلف مجالاتها، ومن ضمنها البادل تنس التي تعتبر إحدى أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم، ويسعدنا أن ندعم مثل هذه البطولات التي من شأنها أن تؤهل لاعبات محترفات يمثلن الدولة في البطولات والمحافل العالمية.

ويأتي تنظيم هذه البطولة النسائية الأولى من نوعها على أرض أول ملعب نسائي للبادل تنس على مستوى الدولة، وأكدت شيماء عبيد المدير العام لنادي زعبيل للسيدات أن الإقبال على هذه الرياضة من العنصر النسائي أصبح منقطع النظير، حيث إن السيدات كنّ ينشدن الخصوصية لممارسة هذه اللعبة، وجاء إنشاء أول ملعب بادل تنس نسائي على مستوى الدولة في نادي زعبيل للسيدات حلاً مثالياً للراغبات في ممارسة هذه الرياضة بشكل احترافي، وعلى أيدي مدربات عالميات في أجواء تتسم بالخصوصية التامة.