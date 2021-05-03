شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره بعد يومين من عمليات التعافي المؤقت من أدنى مستوى فى شهرين ، يأتي هذا التراجع فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فى مستهل تعاملات الأسبوع ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.5 % إلى مستوى 91.08 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.29 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.38 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 90.42 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الشهر المنصرم، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 2.1% ،فى أول خسارة شهرية خلال العام الجاري ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي سيطرت على المستثمرين ، عقب هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، فى ظل تأكيدات متكررة من قبل مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ،أن ارتفاع التضخم فى الفترة الأخيرة يعد مؤقتا.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري ، بعدما قللت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" يوم الأحد من المخاوف من أن خطط الرئيس جو بايدن للبنية التحتية والوظائف والعائلات ستؤدي إلى تسارع التضخم فى البلاد ،وقالت إن الإنفاق المالي يتم على مراحل خلال أكثر من عشر سنوات.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،خاصة عن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال نيسان/أبريل ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 65.0 نقطة خلال نيسان/أبريل من مستوى 64.7 نقطة فى آذار/مارس .

ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش ضمن مؤتمر عبر الانترنت عن تنمية المجتمع ،ومن المتوقع تلقي أسئلة من الجمهور ،حيث من المنتظر التطرق إلى مستقبل السياسة النقدية التحفيزية.