شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة ترتفع قرابة 1.5% بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قرابة 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 1.5% إلى مستوي 26.26$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.89$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.79$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ،وهبوط الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات شهر نيسان/أبريل المنقضي ، حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 6.2% ، فى أول مكسب شهري فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

دعم هذا المكسب الشهري ،الإقبال على شراء الأصول الغير مدرة للعائد ، بعد هبوط سندات الخزانة الأمريكية ،بالتزامن مع تأكيد البنوك المركزية العالمية المحافظة على الإجراءات التحفيزية حتى تتعافى الاقتصادات من جائحة فيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.25% ،لتتوقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين التي استمرت على مدار يومين ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

قللت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" يوم الأحد من المخاوف من أن خطط الرئيس جو بايدن للبنية التحتية والوظائف والعائلات ستؤدي إلى تسارع التضخم فى البلاد ،وقالت إن الإنفاق المالي يتم على مراحل خلال أكثر من عشر سنوات.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،خاصة عن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال نيسان/أبريل ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.